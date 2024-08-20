Около полумиллиона пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях, получили денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.
ООН перечислила украинским пенсионерам более 2 млрд гривен
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Поддержка пенсионеров
Благодаря щедрому финансированию Германии, Европейского Союза, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Финляндии и частных доноров, за последние 12 месяцев ВПП перечислила более 2 миллиардов гривен ($48,5 миллиона) пенсионерам, проживающим на территориях, определенных правительством как зоны активных или возможных боевых действий.
Что известно о программе поддержки
Программа была запущена в августе 2023 года с целью предоставления денежной помощи уязвимым пенсионерам, чья ежемесячная пенсия ниже 3 250 гривен.
Люди, получающие помощь по этой программе, не получали никакой другой помощи с марта 2023 года, например, жилищных субсидий для ВПЛ или денежной помощи от международных организаций.
От ВПП они получают ежемесячную доплату, равную разнице между их текущей пенсией и 3 250 гривен.
Программа будет действовать до конца года.
Комментарии - 2
А зерно будь-ласка вивозити на захоплених державних землям корпораціями і олігархами, щоб вони багатіли скажено? А людям дати по мішку зерна і борошна неспроможна.