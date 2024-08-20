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20 августа 2024, 14:14 Читати українською

ООН перечислила украинским пенсионерам более 2 млрд гривен

Около полумиллиона пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях, получили денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Около полумиллиона пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях, получили денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).
Фото: depositphotos

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Поддержка пенсионеров

Благодаря щедрому финансированию Германии, Европейского Союза, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Финляндии и частных доноров, за последние 12 месяцев ВПП перечислила более 2 миллиардов гривен ($48,5 миллиона) пенсионерам, проживающим на территориях, определенных правительством как зоны активных или возможных боевых действий.

Что известно о программе поддержки

Программа была запущена в августе 2023 года с целью предоставления денежной помощи уязвимым пенсионерам, чья ежемесячная пенсия ниже 3 250 гривен.

Люди, получающие помощь по этой программе, не получали никакой другой помощи с марта 2023 года, например, жилищных субсидий для ВПЛ или денежной помощи от международных организаций.

От ВПП они получают ежемесячную доплату, равную разнице между их текущей пенсией и 3 250 гривен.

Программа будет действовать до конца года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+57
godvinik
godvinik
20 августа 2024, 14:31
#
Ця держава не може навіть нагодувати своїх громадян?
А зерно будь-ласка вивозити на захоплених державних землям корпораціями і олігархами, щоб вони багатіли скажено? А людям дати по мішку зерна і борошна неспроможна.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 августа 2024, 15:07
#
Сильно пенсионеру мешок зерна поможет?
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