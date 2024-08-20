Курс валют на 20 августа: доллар в банках прибавил 14 копеек, евро — 25 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже 14 копеек. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 5 копеек. Евро в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже — на 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,64 грн. Евро покупают за 45,30 грн, а продают за 45,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 45,60−45,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,43−41,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,92−45,93 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.