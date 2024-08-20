В США ставку корпоративного налога могут повысить до 28%

В случае победы на выборах президента США в ноябре, Камала Гаррис планирует повысить ставку корпоративного налога до 28%. Этот шаг направлен на повышение государственных доходов американского бизнеса, пишет ZN.UA со ссылкой на Financial Times.

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Что известно

Штаб Гаррис в понедельник заявил о намерении придерживаться озвученных ранее президентом Джо Байденом планов по повышению ставки налога на прибыль юридических лиц с 21% до 28%.

Налоговый план для бизнеса вице-президента резко контрастирует с планом ее соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который предлагает снизить ставку корпоративного налога до 15%.

Предложение Гаррис сделает ставку корпоративного налога в США выше, чем в Великобритании, поэтому она станет одной из самых высоких среди развитых экономик.

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«В отличие от Дональда Трампа, чья экстремальная программа „Проект 2025“ увеличит дефицит, увеличит налоговое бремя на средний класс и направит нашу экономику к рецессии, ее план является фискально ответственным способом вернуть деньги в карманы трудящихся. и гарантировать, что миллиардеры и крупные корпорации платят свою справедливую долю», — сказал представитель кампании Гаррис.

На прошлой неделе Гаррис заявила, что будет пытаться снизить налоги для среднего класса, в том числе для семей с детьми, а также усилить стимулы для впервые покупающих жилье и запретить повышение цен пищевыми и продуктовыми компаниями.

Таким образом она стремится продемонстрировать борьбу с постоянным повышением стоимости жизни, которая очень беспокоит американских избирателей.

Повышение ставки налога на прибыль может помочь увеличить доход правительства США по расходам на другие программы, однако Гаррис не уточнила, как будут использованы дополнительные деньги. Ее решение придерживаться цели Байдена по повышению корпоративной ставки было принято накануне истечения срока принятого республиканцами в 2017 году радикального снижения налогов.

Это сокращение снизило ставку корпоративного налога до 21% от верхней ставки в 35%, и сейчас в Конгрессе планируются дебаты по продолжению действия послабления.

Несмотря на резкое падение основной ставки после 2017 года, поступления корпоративного налога сейчас выше, чем были по более высокой ставке, частично из-за роста доходов.

Корпоративная лоббистская группа The Business Roundtable подсчитала, что налоговая реформа Трампа в 2017 году привела к возвращению в США 2,5 триллиона долларов международных доходов. Лоббисты призывают политиков сохранить ставку налога на прибыль предприятий на уровне не более 21%.

Если демократы не вернут Палату представителей и не сохранят контроль над Сенатом, Камали Гаррис будет трудно протолкнуть повышение ставки корпоративного налога из-за сопротивления республиканцев.