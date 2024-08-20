За 6 месяцев этого года Украина импортировала из Германии товаров на 3,6 млрд евро (это на 6,7% больше), а экспортировала товаров на 1,6 млрд евро (рост на 20%). Об этом написал в Фейсбуке торговый представитель Украины Тарас Качка.
Украина существенно увеличила экспорт из Германии
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Экспорт из Германии в россию
По его словам, объемы торговли между Германией и Украиной опередили объемы торговли между Германией и россией.
Так, экспорт из Германии в рф сократился на четверть до 3,7 млрд евро, а импорт товаров из россии в Германию упал на 58% до 1 млрд. рублей.
В 2021 году экспорт Германии в рф составлял 26 млрд евро.
Напомним
В первом полугодии 2024 года Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 223 стран мира.
В экспорте Украиной товаров наибольшая доля в общем объеме приходилась на:
- Польшу — 10,4%;
- Испанию — 8,2%;
- Китай — 8,1%;
В импорте на:
- Китай — 19,4%;
- Польшу — 10,2%;
- Германию — 7,9%.
Источник: Минфин
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