Украинцы предпочитают бензиновые авто. Топ-5 моделей

В июле, как и в прошлом году, автопарк страны пополнили 2,4 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром.

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В то же время доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей заметно уменьшилась. Если в июле 2023 года они охватывали 45% рынка новых автомобилей, то сейчас — 38%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС

Mazda CX5 — 147 ед.;

KIA Sportage — 137 ед.;

Skoda Octavia — 119 ед.;

Suzuki SX4 — 100 ед.;

Hyundai Tucson — 99 ед.

Подержанные авто

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство. Почти половина подержанных автомобилей, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 лет.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто