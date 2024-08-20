Украинцы предпочитают бензиновые авто. Топ-5 моделей

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2024, 10:41 Читати українською

Украинцы предпочитают бензиновые авто. Топ-5 моделей

В июле, как и в прошлом году, автопарк страны пополнили 2,4 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями, сообщает Укравтопром.

В июле, как и в прошлом году, автопарк страны пополнили 2,4 тыс.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В то же время доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей заметно уменьшилась. Если в июле 2023 года они охватывали 45% рынка новых автомобилей, то сейчас — 38%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер Mazda CX5.

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС

  • Mazda CX5 — 147 ед.;
  • KIA Sportage — 137 ед.;
  • Skoda Octavia — 119 ед.;
  • Suzuki SX4 — 100 ед.;
  • Hyundai Tucson — 99 ед.

Подержанные авто

Среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство. Почти половина подержанных автомобилей, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (более 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 лет.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто

  • VW Golf — 508 ед.;
  • VW Tiguan — 447 ед.;
  • Audi Q5 — 430 ед.;
  • Nissan Rogue — 371 ед.;
  • Audi A4 — 364 ед.

Подобрать ОСАГО онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
MAXAOH
MAXAOH
20 августа 2024, 11:13
#
И что?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Abramon, andriitim, Faraday, kotletka и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами