За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 601,8 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 августа: 1330 российских оккупантов, 5 танков и 55 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 601 800 (+1330) человек,
- танков — 8518 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 16521 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 17156 (+52) ед,
- РСЗО — 1166 (+1) ед,
- средства ПВО — 926 (+1) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13864 (+55),
- крылатые ракеты — 2438 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23142 (+95) ед,
- специальная техника — 2885 (+22)
Источник: Минфин
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