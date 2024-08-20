В Латвии с 20 августа начнутся торги за национализированное здание Дома Москвы в центре Риги, средства по продаже которого планируют направить в поддержку Украины. Об этом пишет «Европейская правда».

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Подробности

Аукцион начнется со вторника 20 августа и продлится до 19 сентября. На торги выставляют само здание по адресу ул. Марияс, 7 и весь земельный участок общей площадью 966 квадратных метров.

Торги стартуют с первоначальной цены в 3,57 млн евро.

Напомним

В январе 2024 года Сейм Латвии одобрил национализацию Дома Москвы в связи с тем, что под прикрытием культурных мероприятий там проводилась политизированная деятельность, угрожавшая национальной безопасности Латвии.

До национализации Дом Москвы находился в подчинении структур, чьими фактическими владельцами являются глава кремля владимир путин и мэр москвы сергей собянин.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о намерениях передать средства по предстоящей продаже Дома Москвы в Риге и других российских активов в поддержку Украины.