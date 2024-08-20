Мировой ВВП в 2023 году достиг $105,4 трлн, увеличившись на 3,2% в год. О том, какие страны могут похвастаться самым высоким ВВП в 2024 году и что стоит за их экономическим успехом, пишет LIGA.net .
США сохраняют лидерство в мировой экономике. 20 крупнейших стран по ВВП в 2024 году
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Лидерство в мировой экономике
США сохраняют лидерство в мировой экономике, подтверждая свой статус самой богатой страны с 1960 года: сейчас на нее приходится около 26% глобального ВВП.
Однако наибольший рост имели Индия и Индонезия — +7,8% и +5% соответственно.
США
- ВВП: $27,36 трлн;
- ВВП на душу населения: $81 630;
- годовой темп роста ВВП: 2,5%.
Китай
- ВВП: $17,66 трлн;
- ВВП на душу населения: $12 040;
- годовой темп роста ВВП: +5,2%.
Германия
- ВВП: $4,46 трлн;
- ВВП на душу населения: $52 730;
- годовой темп роста ВВП: -0,3%.
Япония
- ВВП: $4,21 трлн;
- ВВП на душу населения: $33 810;
- годовой темп роста ВВП: 1,9%.
Индия
- ВВП: $3,57 трлн;
- ВВП на душу населения: $2500;
- годовой темп роста ВВП: +7,8%.
Великобритания
- ВВП: $3,34 трлн;
- ВВП на душу населения: $49 100;
- годовой темп роста ВВП: +0,1%.
Франция
- ВВП: $3,03 трлн;
- ВВП на душу населения: $43 780;
- годовой темп роста ВВП: 0,9%.
Италия
- ВВП: $2,25 трлн;
- ВВП на душу населения: $38 330;
- годовой темп роста ВВП: 0,9%.
Бразилия
- ВВП: $2,17 трлн;
- ВВП на душу населения: $11 350;
- годовой темп роста ВВП: 2,9%.
Канада
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ВВП: $2,14 трлн;
- ВВП на душу населения: $52 730;
- годовой темп роста ВВП: +1,1%.
Другие государства в рейтинге 20 лучших стран по ВВП:
россия
- ВВП составляет $2,00 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,60%. Несмотря на санкции и геополитические вызовы, россия продемонстрировала положительную динамику ВВП, что может быть связано с возобновлением цен на энергоносители и адаптацией экономики к новым условиям.
Мексика
- ВВП составляет $1,79 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,20%. Мексика продолжает пользоваться преимуществами тесных торговых связей с США и привлечением иностранных инвестиций, что способствует ее экономическому росту.
Австралия
- ВВП составляет $1,74 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,10%. Австралия, благодаря своим природным ресурсам и развитому сельскому хозяйству, демонстрирует стабильный рост ВВП.
Южная Корея
- ВВП составляет $1,71 трлн. Страна как технологический лидер продолжает развиваться, хотя экономический рост снизился до +1,4% в 2023 году из-за ослабления спроса на экспорт, продолжающихся геополитических проблем и сокращения внутреннего спроса.
Испания
- ВВП составляет $1,58 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,50%. Испания активно восстанавливается после пандемии и рост ВВП на 2,50% свидетельствует об успешности этого процесса. Туризм играет немаловажную роль в восстановлении экономики страны.
Индонезия
- ВВП составляет $1,37 трлн. Годовой темп роста ВВП: 5,00%. Индонезия продемонстрировала значительный рост ВВП, поддерживаемый внутренним рынком и экспортом, а также выигрывает от растущей молодой рабочей силы.
Нидерланды
- ВВП составляет $1,12 трлн. Нидерланды с их сильной экономикой и фокусом на финансовом секторе и торговле показали минимальный рост ВВП. Так, в четвертом квартале ВВП вырос на 0,3% и прекратил три квартальных сокращения. В целом экономика Нидерландов по итогам 2023 г. выросла всего на 0,1%.
Турция
- ВВП — $1,11 трлн. Годовой темп роста ВВП: 4,50%. Рост обусловлен высоким потреблением домохозяйств, составляющим около 60% ВВП страны. Однако в стране есть высокая инфляция, что, скорее всего, стимулировало расходы.
Саудовская Аравия
- ВВП составляет $1,07 трлн. Годовой темп роста ВВП: -0,80%. Зависимость от нефти и геополитические факторы привели к снижению ВВП Саудовской Аравии, подчеркивая необходимость диверсификации экономики.
Швейцария
- ВВП составляет $0,89 трлн. Годовой темп роста ВВП: 0,80%. Швейцария с ее стабильной и высокоразвитой экономикой продемонстрировала умеренный рост ВВП, опираясь на сильный финансовый сектор и фармацевтику.
Источник: Минфин
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