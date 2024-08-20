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20 августа 2024, 9:46 Читати українською

США сохраняют лидерство в мировой экономике. 20 крупнейших стран по ВВП в 2024 году

Мировой ВВП в 2023 году достиг $105,4 трлн, увеличившись на 3,2% в год. О том, какие страны могут похвастаться самым высоким ВВП в 2024 году и что стоит за их экономическим успехом, пишет LIGA.net .

Мировой ВВП в 2023 году достиг $105,4 трлн, увеличившись на 3,2% в год.
Фото: depositphotos

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Лидерство в мировой экономике

США сохраняют лидерство в мировой экономике, подтверждая свой статус самой богатой страны с 1960 года: сейчас на нее приходится около 26% глобального ВВП.

Однако наибольший рост имели Индия и Индонезия — +7,8% и +5% соответственно.

США

  • ВВП: $27,36 трлн;
  • ВВП на душу населения: $81 630;
  • годовой темп роста ВВП: 2,5%.

Китай

  • ВВП: $17,66 трлн;
  • ВВП на душу населения: $12 040;
  • годовой темп роста ВВП: +5,2%.

Германия

  • ВВП: $4,46 трлн;
  • ВВП на душу населения: $52 730;
  • годовой темп роста ВВП: -0,3%.

Япония

  • ВВП: $4,21 трлн;
  • ВВП на душу населения: $33 810;
  • годовой темп роста ВВП: 1,9%.

Индия

  • ВВП: $3,57 трлн;
  • ВВП на душу населения: $2500;
  • годовой темп роста ВВП: +7,8%.

Великобритания

  • ВВП: $3,34 трлн;
  • ВВП на душу населения: $49 100;
  • годовой темп роста ВВП: +0,1%.

Франция

  • ВВП: $3,03 трлн;
  • ВВП на душу населения: $43 780;
  • годовой темп роста ВВП: 0,9%.

Италия

  • ВВП: $2,25 трлн;
  • ВВП на душу населения: $38 330;
  • годовой темп роста ВВП: 0,9%.

Бразилия

  • ВВП: $2,17 трлн;
  • ВВП на душу населения: $11 350;
  • годовой темп роста ВВП: 2,9%.

Канада

  • ВВП: $2,14 трлн;

  • ВВП на душу населения: $52 730;
  • годовой темп роста ВВП: +1,1%.

Другие государства в рейтинге 20 лучших стран по ВВП:

россия

  • ВВП составляет $2,00 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,60%. Несмотря на санкции и геополитические вызовы, россия продемонстрировала положительную динамику ВВП, что может быть связано с возобновлением цен на энергоносители и адаптацией экономики к новым условиям.

Мексика

  • ВВП составляет $1,79 трлн. Годовой темп роста ВВП: 3,20%. Мексика продолжает пользоваться преимуществами тесных торговых связей с США и привлечением иностранных инвестиций, что способствует ее экономическому росту.

Австралия

  • ВВП составляет $1,74 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,10%. Австралия, благодаря своим природным ресурсам и развитому сельскому хозяйству, демонстрирует стабильный рост ВВП.

Южная Корея

  • ВВП составляет $1,71 трлн. Страна как технологический лидер продолжает развиваться, хотя экономический рост снизился до +1,4% в 2023 году из-за ослабления спроса на экспорт, продолжающихся геополитических проблем и сокращения внутреннего спроса.

Испания

  • ВВП составляет $1,58 трлн. Годовой темп роста ВВП: 2,50%. Испания активно восстанавливается после пандемии и рост ВВП на 2,50% свидетельствует об успешности этого процесса. Туризм играет немаловажную роль в восстановлении экономики страны.

Индонезия

  • ВВП составляет $1,37 трлн. Годовой темп роста ВВП: 5,00%. Индонезия продемонстрировала значительный рост ВВП, поддерживаемый внутренним рынком и экспортом, а также выигрывает от растущей молодой рабочей силы.

Нидерланды

  • ВВП составляет $1,12 трлн. Нидерланды с их сильной экономикой и фокусом на финансовом секторе и торговле показали минимальный рост ВВП. Так, в четвертом квартале ВВП вырос на 0,3% и прекратил три квартальных сокращения. В целом экономика Нидерландов по итогам 2023 г. выросла всего на 0,1%.

Турция

  • ВВП — $1,11 трлн. Годовой темп роста ВВП: 4,50%. Рост обусловлен высоким потреблением домохозяйств, составляющим около 60% ВВП страны. Однако в стране есть высокая инфляция, что, скорее всего, стимулировало расходы.

Саудовская Аравия

  • ВВП составляет $1,07 трлн. Годовой темп роста ВВП: -0,80%. Зависимость от нефти и геополитические факторы привели к снижению ВВП Саудовской Аравии, подчеркивая необходимость диверсификации экономики.

Швейцария

  • ВВП составляет $0,89 трлн. Годовой темп роста ВВП: 0,80%. Швейцария с ее стабильной и высокоразвитой экономикой продемонстрировала умеренный рост ВВП, опираясь на сильный финансовый сектор и фармацевтику.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Pablito
Pablito
20 августа 2024, 10:17
#
Вывод — очень важно последовательно и по нарастающей бить по энергетике и нефте-газу расии.
+
0
Lamo
Lamo
20 августа 2024, 10:25
#
Нічого собі Мексика! Несподівано…
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