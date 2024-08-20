Плохая репутация: НБУ аннулировал лицензию финансовой компании Cash

Национальный банк аннулировал лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме у финансовой компании Cash (ООО «Экспресс каренсы эксчендж групп»). Об этом сообщает НБУ .

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Подробности

«Национальный банк отозвал у ООО «Экспресс каренсы эксчендж групп» (ЕГРПОУ 43010876) лицензию на осуществление валютных операций в части торговли валютными ценностями в наличной форме. Лицензия аннулирована учитывая наличие у компании и его владельца существенного участия признака небезупречного делового говорится в сообщении регулятора.

Решение вступает в силу 20 августа 2024 года.

Что известно о компании

Компания устанавливает валютоматы, занимается обменом валют и выдает быстрые кредиты. По состоянию на 1 августа 2024 года согласно данным НБУ Cash было три обменника, два из которых в Киевской области, а один — во Львове.

Лицензию на осуществление валютных операций небанковское учреждение получило в декабре 2020 года.