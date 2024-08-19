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19 августа 2024, 17:20 Читати українською

Что готовит маркетинговая конференция ROMI 2024

4 октября состоится главная конференция года для digital-маркетологов и бренд-менеджеров ROMI. Участие в этом мероприятии — это прекрасная возможность получить бесценные инсайды из мира маркетинга, так и поделиться собственным опытом и бизнес-предложениями.

4 октября состоится главная конференция года для digital-маркетологов и бренд-менеджеров ROMI.

Для кого это мероприятие?

Оно будет полезно маркетологам, таргетологам, бренд-менеджерам, пиарщикам, специалистам по диджитал-маркетингу (SMM, SEO и всем направлениям, связанным с онлайн-продвижением), студентам или выпускникам маркетинговых специальностей, работникам маркетинговых и рекламных агентств, бизнес/маркетинг-аналитиков

Интересную и ценную информацию смогут получить также предприниматели и бизнесмены, самостоятельно работающие над тем, чтобы выстроить маркетинговый или рекламный бизнес. Или для тех, кто хочет углубить свое понимание о функционировании маркетингового отдела.

О чем можно узнать?

Среди главных тем, на которых сосредоточатся спикеры конференции, будет тема адаптации украинского маркетинга под современные вызовы, выстраивание бренда в целом и онлайн, упаковки продукта, ребрендинга, работы с агентствами.

Маркетинг быстро меняется и адаптируется к окружающей среде и рынку. Точно так же как хамелеон. Успеть за этими изменениями непросто, но вполне реально. Именно для этого и создана конференция ROMI, чтобы держать руку на пульсе маркетинговых инноваций.

Как присоединиться?

На конференции участники смогут как найти клиентов, так и узнать действенные маркетинговые стратегии. Чтобы стать частицей мощного комьюнити, следует приобрести билеты как можно быстрее, ведь действуют скидки для «ранних птичек».

Стоимость билетов:

  • early bird — 4000 грн
  • полная стоимость — 6000 грн

Купить билеты можно онлайн на странице конференции.

Потенциальным партнерам принять участие в мероприятии можно также в одном из следующих форматов:

  • Как спонсор или партнер. Рассказать о своем проекте можно в зонах стендов и нетворкингов, повысив узнаваемость вашего бренда.

  • Выступление спикера. Этот формат для тех, кто стремится поделиться своим опытом и дать рекомендации по действенным стратегиям в маркетинге.

  • Представление услуг. На мероприятии вы сможете предложить сервисы и решения по вашему бизнесу клиентам, а еще — лично пообщаться со своей аудиторией.

  • Собственные офферы. Если у вас есть собственные успешные кейсы, на конференции ROMI вы сможете предложить уникальные решения топовым предпринимателям, присоединившись к комьюнити.

Если ищете проверенные стратегии увеличения трафика, конверсий и продаж, а также способы сделать свою карьеру и бизнес еще сильнее, не упустите возможность присоединиться к конференции. ROMI поможет всем желающим найти вдохновение вывести свои маркетинговые усилия на новый уровень!

Источник: Минфин
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