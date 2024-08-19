К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 19 августа: доллар и евро существенно выросли на межбанке
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Открытие 19 августа
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Закрытие 19 августа
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Изменения
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41,27/41,29
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41,43/41,45
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16 /16
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45,57/45,58
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45,76/45,76
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19/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,20 грн, а продают за 45,70 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 45,55−45,75 грн.
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Источник: Минфин
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