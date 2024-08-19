Курс валют на вечер 19 августа: доллар и евро существенно выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 19 августа Закрытие 19 августа Изменения доллар 41,27/41,29 41,43/41,45 16 /16 евро 45,57/45,58 45,76/45,76 19/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,20 грн, а продают за 45,70 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 45,55−45,75 грн.

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