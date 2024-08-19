Индекс мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с 5 июля 2023 года, следует из данных торговой площадки.
Индекс мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с июля 2023 года
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Падение индекса
На минимуме индекс падал до 2787,05 пункта (-1,45%). К 14:08 мск падение замедлилось до 1,25%, индекс Мосбиржи составлял 2792,79 пункта.
Среди лидеров снижения — акции девелопера ПИК (-3,52%), мосбиржи (-2,72%), «Мечела» (-1,85%), Positive Technologies (-1,76%) и «Совкомфлота» (-1,64%). Дорожали акции «Мосэнерго» (+1,41%), «ИнтерРАО» (+1,27%), «Новатэка» (+0,99%), «ТКС Холдинга» (+0,94%) и «Русгидро» (+0,64%).
Источник: Минфин
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