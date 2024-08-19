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19 августа 2024, 18:11 Читати українською

Число провалившихся стартапов в США выросло на 60% за год

Число провалившихся американских стартапов в 2024 году выросло на 60% относительно значений прошлого года. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные IT-компании Carta, которая сотрудничает со многими молодыми компаниями.

Число провалившихся американских стартапов в 2024 году выросло на 60% относительно значений прошлого года.

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Банкротство стартапов

Согласно им, только в первом квартале текущего года заявления о банкротстве подали 254 клиента Carta. Количество банкротств выросло в семь раз относительно 2019 года, когда компания начала вести статистику, пишет газета.

Дело в том, что у предпринимателей закончились средства, полученные от венчурных инвесторов во время технологического бума 2021−2022 годов, когда «аномально большое количество компаний привлекло аномально большое количество денег», пояснили эксперты Morgan Stanley.
По их оценке, сейчас в стартапах в США работает порядка 4 млн человек, поэтому волна банкротств угрожает стабильности всей экономики.

В период бума венчурные фонды предлагали стартапам все больше и больше инвестиций, раздувая рыночную стоимость компаний. Это была «безумная среда для привлечения средств», в которой «стимулы венчурных инвесторов и предпринимателей не всегда совпадали», отметил вице-президент Kruze Consulting Хили Джонс.

Сейчас ситуация изменилась, а число компаний, способных привлечь финансирование в течение двух лет после последнего раунда «существенно упало», констатировал руководитель отдела исследований Carta Питер Уокер.

По словам Джонса, сейчас в подавляющем числе случаев инвестиции получают стартапы, работающие в сфере искусственного интеллекта.

В 2024 году клиенты Kruze привлекли $2 млрд, из которых три четверти достались компаниям в этой отрасли, хотя их доля от общего числа стартапов составляет менее 25%, отметил эксперт.

Для компаний, работающих в менее популярных сферах, перспективы мрачнее.

«В каждый момент времени существует не так уж много компаний, которые можно поддержать венчурными инвестициями. Возможно, объем капитала вырос быстрее, чем количество стартапов, способных его освоить», — отметил Уокер.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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