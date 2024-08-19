Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снова упали

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже снижается 3-ю неделю подряд и с 9 по 16 августа снизился на 0,2% или на 0,60 пункта до 262,87 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают «Українські Новини».