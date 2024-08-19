Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже снижается 3-ю неделю подряд и с 9 по 16 августа снизился на 0,2% или на 0,60 пункта до 262,87 пункта. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают «Українські Новини».
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снова упали
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В начале указанного периода индекс составил 263,47 пункта, в конце — 262,87 пункта.
Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+3,1%), наибольшее падение — компании «Агротон» (-3,2%).
Напомним
Национальный индекс цен WIG-Ukraine со 2 по 9 августа снизился на 1,6% или на 4,29 пункта до 263,47 пункта.
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Источник: Минфин
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