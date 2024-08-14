Правительство готовит повышение налогов: самое неблагоприятное предложение для экономики

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 11416 о внесении изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает, в частности, введение налога с оборота для компаний и увеличение военного сбора до 5% для работников. Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман в колонке для ЭП рассказал , к каким последствиям приведут изменения, и есть ли им альтернатива. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Какие изменения предусмотрены

Самое негативное для экономики предложение проекта № 11416 — необходимость уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп (налог с оборота).

Налог с оборота является негативным для экономики, он искажает конкуренцию и дискриминирует украинских производителей. Вместо этого следует временно повысить существующие налоги на определенный срок. Также проект предусматривает повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для всех работников. Это предложение приведет к дальнейшей тенизации зарплат и угнетению экономической активности.

Расчет Минфина по возможным поступлениям от этой нормы завышен, механический и не учитывает последствия тенизации. В настоящее время около 30% работников работают в неформальном секторе, или получают минимальную зарплату плюс «конверт». Это количество вырастет в случае принятия предложенной нормы.

Кроме того, проект предлагает ввести дополнительный военный сбор в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий, и 15% — от стоимости легковых автомобилей, которые подлежат первой государственной регистрации в Украине.

Эти нормы контрпродуктивные. Предлагаемая ставка военного сбора для ювелирной отрасли увеличит тенизацию отрасли и вытеснит малый ювелирный бизнес в тень. Дополнительное налогообложение авто также нецелесообразно в редакции Кабмина. Целесообразно обложить только дорогие автомобили, от определенной пороговой суммы таможенной стоимости.

Проект предлагает обложить налогом операции, которые потенциальные плательщики могут либо скрыть, либо отложить до отмены временных сборов. Соответственно, и без того скудные поступления, запланированные Кабмином, будут в разы меньше.

Интересным предложением проекта является введение акцизного налога на продукцию «воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ» по ставке 0,1 евро за литр. Этот акциз применяется в разных странах для минимизации вреда от такой продукции.

Акцизный налог должен быть пропорционален общественному вреду от потребления продукта. Если вредным считается сахар, налог целесообразно устанавливать с дифференциацией по содержанию сахара. Напитки с содержанием сахара, ниже порогового, которые содержат подсластительные и ароматические вещества, не должны облагаться налогом.

Какие альтернативы правительственным новациям

Предложения Кабмина по поиску дополнительных поступлений благодаря новым налогам, которые предусматривают дополнительные формы отчетности, введение новых процедур администрирования и контроля, чрезвычайно обременительные для государства и бизнеса.

Более рациональными были бы повышение эффективности работы контрольных органов (показатели результативности), разрушение схем уклонения от налогообложения (контрабанда, контрафакт, нелегальная торговля, неофициальная зарплата), автоматизация и временное повышение ставок существующих налогов.

Согласно расчетам аналитических центров ІСЕТ и CASE-Украина при поддержке ІСАР «Единение», только из-за «серого» импорта и контрабанды государство ежегодно теряет 120−150 млрд грн, от зарплат в конвертах — 40−45 млрд грн.

Одновременно с поиском дополнительных доходов от бизнеса важным решением было сокращение второстепенных расходов государственного бюджета. Сокращение только расходов, привязанных к численности населения (госзаказ на высшее образование, админуслуги, медицина) может дать экономию более 65 млрд грн в год.

Необходимо подробно проанализировать запрос от Кабмина на дополнительное финансирование на 500 млрд грн на этот год. Вызывает сомнения целесообразность создания новых подразделений и значительные затраты вместо доукомплектации существующих подразделений, у которых есть боевой опыт. Министерство обороны должно обеспечить качественный анализ эффективности расходов на оборону и контроль над ними.

Для урегулирования сложившейся ситуации следует безотлагательно реализовать такие системные изменения, которые дадут дополнительные поступления в госбюджет:

для минимизации теневых схем и наполнения бюджета необходимо как можно скорее провести институциональные реформы: перезагрузить таможенную и налоговую службы комиссиями с преимущественным голосом международных экспертов (законопроекты № 6490д и № 9243), установить эффективные КРІ для БЭБ, ГНС и ДМС с ежегодным оцениванием потерь от разных налогов по методологии tax gap;

улучшить администрирование налога на недвижимое имущество и использовать весь потенциал этого налога;

максимально автоматизировать процессы налогового администрирования.

Если после принятых мер вопрос дополнительных поступлений будет еще актуальным, рациональным решением могло бы стать временное повышение ставки НДС на несколько процентных пунктов на четко ограниченный срок.

НДС менее вреден для экономики, чем большинство предложенных Кабмином норм. Негативным эффектом будет рост цен на товары и услуги (менее 5%). Временное повышение ставки НДС не требует дополнительных административных действий, увеличения поступлений в бюджет следует ожидать уже в следующем месяце.

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В текущих условиях, свидетельствует оценка налогового разрыва, НДС уплачивается на 93% от теоретически рассчитанного и у него низкая эластичность. Следовательно, можно с уверенностью рассчитывать на соответствующие поступления, в отличие от предложенных сборов.