Отделение Новой почты прекратит работу в Мирнограде с 20 августа. Об этом Мирноградская городская военная администрация сообщила в Facebook.
Новая почта с 20 августа прекращает работу в Мирнограде
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Что известно
«С 20 августа прекращают работу отделения Новой Почты. Ближайшие отделения почты расположены в городе Покровск. Не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйтесь своевременно», — говорится в объявлении.
Как сообщалось, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидово эвакуироваться в более безопасные места.
Источник: Минфин
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