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19 августа 2024, 13:33 Читати українською

Литва продлит временную защиту для украинских беженцев еще на год

Литва планирует продлить разрешение на временное проживание для украинских беженцев еще на год. Об этом пишет издание LRT.

Литва планирует продлить разрешение на временное проживание для украинских беженцев еще на год.
Фото: depositphotos

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Что известно

Министерство внутренних дел подготовило проект правительственного постановления о продлении срока временной защиты до 4 марта 2026 года.

В настоящее время этот срок истекает в марте 2025 года.

По данным Департамента миграции, ежедневно в стране регистрируется от 30 до 40 новых заявлений на получение вида на временное проживание. В настоящее время более 44 300 человек имеют действительные виды на жительство в Литве по схеме временной защиты.

Как отметила министерша внутренних дел Агне Билотайте, продление срока уменьшит административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также облегчит управление потоком заявлений перед мартом 2025 года.

Отмечается, что предложение о продлении соответствует общеевропейскому решению, принятому в июне этого года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 августа 2024, 14:13
#
В Литві вже зрозуміли, що раніше ця бійня не скінчиться. Сумно.
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