Литва продлит временную защиту для украинских беженцев еще на год

Литва планирует продлить разрешение на временное проживание для украинских беженцев еще на год. Об этом пишет издание LRT.

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Что известно

Министерство внутренних дел подготовило проект правительственного постановления о продлении срока временной защиты до 4 марта 2026 года.

В настоящее время этот срок истекает в марте 2025 года.

По данным Департамента миграции, ежедневно в стране регистрируется от 30 до 40 новых заявлений на получение вида на временное проживание. В настоящее время более 44 300 человек имеют действительные виды на жительство в Литве по схеме временной защиты.

Как отметила министерша внутренних дел Агне Билотайте, продление срока уменьшит административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также облегчит управление потоком заявлений перед мартом 2025 года.

Отмечается, что предложение о продлении соответствует общеевропейскому решению, принятому в июне этого года.