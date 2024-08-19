В 2023 году крупнейшие иностранные компании и банки уплатили в бюджет рф более $1,7 млрд налога — KSE

В 2023 году крупнейшие международные корпорации и остающиеся в россии банки уплатили примерно $1,78 миллиарда только налога на прибыль. Среди них — Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris, Japan Tobacco International, UniCredit Bank , Pepsi и другие топ-компании. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute.

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Сколько уплачено налогов

В прошлом году крупнейшие 10 компаний уплатили $1,78 миллиарда налога на прибыль, что больше на $175 миллионов по сравнению с 2022 годом.

Среди этих компаний — Raiffeisen Bank ($491 млн), Chery Automobile ($222 млн), Philip Morris ($220 млн), Japan Tobacco International ($182 млн), UniCredit Bank ($154 млн), Pepsi ($135 млн), Leroy Merlin (оценочно $125 млн), Mars (оценочно $99 млн), Uniper SE (компания захвачена, $79 млн) и OTP Bank ($69 млн).

«Несмотря на то, что российские власти скрывают макроэкономические данные, мы оцениваем, что иностранные компании ежегодно платят около $20 миллиардов налогов. Хотя их количество уменьшается, общая сумма уплаченных налогов продолжает расти из-за усиления налогового давления и повышения налоговых ставок», — отмечает Андрей Оноприенко, заместитель директора по развитию KSE и руководитель проекта Leave-Russia.org.

По оценкам KSE, примерно 1000 иностранных компаний, раскрывших свою финансовую отчетность, уплатили $6,4 миллиарда налога на прибыль в 2023 году, что больше на $200 миллионов, если сравнивать с 2022 годом.

Кто работает в россии

В общей сложности в россии продолжают работать 2139 международных компаний, 1349 бизнесов сокращают свои операции, а 417 уже завершили выход из страны.

В июле 2024 г. 8 компаний завершили свой выход с российского рынка путем ликвидации или продажи бизнеса. Среди них Banijay Group, Candy, Fujitsu, UPS, YouScan, Knorr-Bremse, Osram Licht AG и Roshen (акции фабрики были захвачены и национализированы).