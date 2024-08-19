Курс валют на 19 августа: доллар в банках прибавил 5 копеек, евро — 9 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 5 копеек. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро в покупке подорожал на 8 копеек, а в продаже — на 10 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,50 грн. Евро покупают за 45,10 грн, а продают за 45,69 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,35−41,45, евро — 45,45−45,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,27−41,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,57−45,58 грн/евро.

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