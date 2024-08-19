Торговля осложняется: Китайские компании начали отказываться напрямую поставлять товары в рф

Торговля между россией и Китаем продолжает осложняться из-за санкций: в середине июля китайские поставщики стали требовать вывозить товар в россию через третьи страны. Об этом пишет Moscow times.

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Что известно

В первую очередь это касается товаров, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности, например, электроники.

Поначалу поставщики шли на какие-то уступки, но сейчас ситуация ужесточается — некоторых покупателей ставят перед фактом, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

Отгрузить товар через третьи страны просят те поставщики, у которых нет возможности принять платежи от российских компаний через китайские банки, говорит гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич. Для таких поставщиков единственный вариант получить деньги — через другие государства, следовательно, должны быть и документы, что товар отправился туда, пояснила эксперт.

По ее словам, китайские компании начинают опасаться «российского следа», но есть и те, кто хочет работать с российским бизнесом и продолжает отгружать товар, как и раньше. Маршруты доставки товаров через третьи страны пока еще не «обкатаны» и требуется время на их формирование, чтобы не возникало сложностей с транспортировкой, добавила Кизевич.

Бизнес ищет альтернативные пути, но это приводит к дополнительным расходам — фактически добавляется комиссия агентов, говорит Разумовский. По его словам, это приведет к росту конечной стоимости товара и, как следствие, к сокращению объема ввозимой продукции.

Напомним

Ранее торговля россии с Китаем осложнилась из-за отказа китайских банков принимать платежи от российских компаний. Это произошло после введения 12-го пакета санкций ЕС против россии и указа президента США Джо Байдена, разрешившего американскому Минфину вводить ограничения против банков третьих стран за сотрудничество и помощь российскому военно-промышленному комплексу, а также подсанкционным компаниям.

В то же время, по данным главного таможенного управления КНР, за январь—июнь этого года товарооборот между Китаем и россией вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил $136,67 млрд.