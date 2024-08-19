Ко Дню Независимости Укрпочта анонсирует почтовую марку «Все будет UA!». Новинка продолжает выпуск 2019 года «Слава Украине!», получивший «золото» на Nexofil Award 2020, говорится в сообщении компании.
Укрпочта анонсировала выпуск почтовой марки «Все будет UA!» (фото)
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Подробности
- Предзаказать можно уже на сайте postmark.ukrposhta.ua.
- Тираж — 800 000 почтовых марок.
- Художник — Никита Титов, автор известного почтового выпуска «Передова».
- Почтовая марка изготовлена на самоклеящейся бумаге в форме карты Украины.
Как отметили в компании, 23 августа новинка будет ожидать в отделениях и филателистических магазинах. Онлайн — тоже.
Для владельцев филабонементов, Укрпочта 19 августа пришлет ссылку на оплату.
Источник: Минфин
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