Укрпочта анонсировала выпуск почтовой марки «Все будет UA!» (фото)

Ко Дню Независимости Укрпочта анонсирует почтовую марку «Все будет UA!». Новинка продолжает выпуск 2019 года «Слава Украине!», получивший «золото» на Nexofil Award 2020, говорится в сообщении компании.

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Подробности

Предзаказать можно уже на сайте postmark.ukrposhta.ua.

Тираж — 800 000 почтовых марок.

Художник — Никита Титов, автор известного почтового выпуска «Передова».

Почтовая марка изготовлена на самоклеящейся бумаге в форме карты Украины.

Как отметили в компании, 23 августа новинка будет ожидать в отделениях и филателистических магазинах. Онлайн — тоже.

Для владельцев филабонементов, Укрпочта 19 августа пришлет ссылку на оплату.