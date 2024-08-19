За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 600470 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 августа: 1120 российских оккупантов, 5 ракет и 57 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 600470 (+1120) человек,
- танков — 8513 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 16495 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 17104 (+48) ед,
- РСЗО — 1165 (+4) ед,
- средства ПВО — 925 (+2) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13809 (+57),
- крылатые ракеты — 2437 (+5),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23047 (+55) ед,
- специальная техника — 2863 (+17)
Источник: Минфин
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