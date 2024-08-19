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19 августа 2024, 9:53 Читати українською

Болгария перейдет на евро в 2025 году

Национальное собрание Болгарии одобрило во втором и окончательном чтении законопроект о введении евро, а также поправки к Закону о кредитных учреждениях, которые связаны с этим, сообщает Sofia Globe. Это случится в 2025 году, но точная дата не определена, она будет утверждена решением Совета Е С.

Национальное собрание Болгарии одобрило во втором и окончательном чтении законопроект о введении евро, а также поправки к Закону о кредитных учреждениях, которые связаны с этим, сообщает Sofia Globe.
Фото: depositphotos

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Что известно

В законе указано, что в течение трех рабочих дней до даты введения евро в Болгарии все транзакции и операции с безналом необходимо приостановить. Процедуры возобновят в первый рабочий день после старта денежной реформы.

Сначала введут переходный период — в течение одного месяца законными платежными средствами в Болгарии будут считаться и евро, и лев. При этом законодательные коррективы рекомендуют выдавать сдачу при покупке различных товаров и услуг в евро. Впрочем, если у продавца не окажется нужной суммы, то разрешено выплачивать и в левах.

Агентство БТА уточняет, что во время переходного периода общая окончательная сумма, подлежащая оплате потребителем, должна быть указана в квитанции или другом документе, регистрирующем платеж, как в евро, так и в левах — вместе с официальным обменным курсом.

Центральный национальный банк Болгарии будет бесплатно обменивать банкноты и монеты в неограниченном количестве и без ограничения по времени — по официальному курсу.

В течение шести месяцев после введения евро банки продолжал бесплатный обмен. В местах, где нет офисов или филиалов кредитных организаций, этим займутся болгарские почтовые отделения. В течение года после введения новых правил цены будут указаны в левах и евро.

В законе говорится, что введение новых тарифов не должно приводить к повышению цен на товары и услуги, которое поставило бы потребителей в невыгодное финансовое положение. Есть и оговорка, которая допускает подобные явления, если они оправданы экономическими факторами.

Напомним

Ранее Bloomberg отмечал, что власти Болгарии ожидают от присоединение к единой европейской валюте повышения уровня жизни и сокращения расходов на ведение бизнеса.

Страна признана самым бедным членом ЕС, она соответствует критериям финансовой дисциплины и низкого уровня долга, но пришлось отложить план по переходу на евро в 2024 году после того, как инфляция выросла до самого высокого уровня за десятилетия.

Заместитель управляющего Болгарского национального банка Андрей Гуров считает, что государство завершит подготовку к переходу на евро в январе 2025 года, но выдвигаются версии и о более поздних сроках, ближе к середине года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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