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19 августа 2024, 9:13 Читати українською

Google грозит иск на $5 млн из-за мошеннического приложения криптовалютного кошелька

Google столкнулась с иском на $5 млн после того, как приложение криптовалютного кошелька, загруженное из Play Store, предположительно привело к краже значительных цифровых активов. Об этом пишет Сryptopolitan.

Google столкнулась с иском на $5 млн после того, как приложение криптовалютного кошелька, загруженное из Play Store, предположительно привело к краже значительных цифровых активов.
Фото: depositphotos

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Что известно

Иск был подан Марией Вакой, которая утверждает, что потеряла свои криптовалютные активы, доверившись тому, что она считала законным приложением-кошельком.

Вака подала иск против Google в суд штата Калифорния, обвинив технологического гиганта в халатности, допустив размещение опасного приложения на своей платформе.

Иск поднимает серьезные вопросы об ответственности Google по защите пользователей от мошеннических приложений, проблема, которая привлекает все большее внимание по мере появления новых случаев криптомошенничества.

Это дело не первое в своем роде. В апреле 2024 года сама Google инициировала судебные иски против нескольких мошеннических криптовалютных приложений и бирж, которые, как сообщается, обманули более 100 000 человек по всему миру. Эти вредоносные приложения предположительно использовали поддельные удостоверения и вводящую в заблуждение информацию для обхода проверок безопасности Google, что подчеркивает постоянную угрозу, которую представляет такое программное обеспечение в сфере криптовалют.

Исход дела Ваки может зависеть от того, знала ли Google о вредоносной природе приложения и как долго она позволяла приложению оставаться доступным для загрузки. Эндрю Дрессел, известный криптоюрист, отметил, что ключом к делу будет знание Google о потенциальном вреде приложения и его реакция на угрозу.

Адвокат Ваки Крис Вернон подчеркнул, что этот инцидент является частью более широкой тенденции краж криптовалют, подчеркивая необходимость более строгого мониторинга приложений и более надежной нормативной базы.

По мере того как цифровая экономика продолжает расширяться, ответственность технологических гигантов, таких как Google, за защиту активов пользователей становится все более критической.

Дело уже вызвало обеспокоенность как в технологическом, так и в криптосообществе, подняв тревогу по поводу безопасности цифровых активов на популярных платформах.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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