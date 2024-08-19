19 августа будут применяться графики ограничения электричества — вечером четыре часа будет работать одна очередь отключений. Об этом сообщает «Укрэнерго».
Укрэнерго: 19 августа графики отключений света возвращаются
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Графики отключений
Как отметили в Укрэнерго, 19 августа одна очередь отключений будет применяться с 17:00 до 21:00.
В остальные часы ограничения не прогнозируются.
Причина
Причиной ограничений является рост потребления электричества из-за жары, отмечает Укрэнерго.
Председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий заявил, что на Украину «ждет новое испытание жарой».
По его словам, из-за роста потребления вернется дефицит в энергосистеме: на этой неделе компания фиксировала его только вечером, но на следующей он будет ощущаться на протяжении всех суток.
Кудрицкий отметил, что экономное потребление будет «чрезвычайно важным для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей».
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