За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 599350 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 августа: 1170 российских оккупантов, 7 танков и 38 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 599350 (+1170) человек,
- танков — 8508 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 16480 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 17056 (+71) ед,
- РСЗО — 1161 (+1) ед,
- средства ПВО — 923 (+0) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13752 (+38),
- крылатые ракеты — 2432 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22992 (+79) ед,
- специальная техника — 2846 (+2)
Источник: Минфин
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