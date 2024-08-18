Украина и Гватемала продолжат переговоры о свободной торговле

Украина и Гватемала продолжат работу по подписанию Соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Что известно

В ходе встречи в Доминиканской республике президент Гватемалы Бернардо Алеваро и министр экономики Юлия Свириденко договорились о продолжении работы по подписанию Соглашения о свободной торговле.

«С момента избрания Президента Гватемалы в июле прошлого года, мы активно ведем работу над продолжением системного улучшения торговли между нашими странами. В прошлом году общий объем внешней торговли с Гватемалой составил около 45 млрд долларов. У нас есть потенциал для ее усиления и безусловным фактором, который этому будет способствовать Соглашению о свободной торговле. Во время встречи договорились продолжить работу над ее выработкой», — отметила Свириденко.

Гватемала является одним из самых больших поклонников Украины в Латинской Америке.