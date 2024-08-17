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17 августа 2024, 15:20 Читати українською

Ущерб окружающей среде Украины из-за вторжения россии превысил $60 млрд

Ущерб окружающей среде, причиненный Украине из-за вторжения россии, превышает $60 млрд, и эта цифра растет. Об этом заявил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец на брифинге, передает Укринформ.

Ущерб окружающей среде, причиненный Украине из-за вторжения россии, превышает $60 млрд, и эта цифра растет.

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Ущерб окружающей среде

«На сегодняшний день уже есть более 5,5 тыс. таких случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага. Общий ущерб уже превышает $60 млрд, и эта цифра, к сожалению, только растет», — сказал Стрелец.

Он подчеркнул, что последствия экологических преступлений распространяются и на другие страны, в частности, Молдову и Румынию. Стрелец напомнил о случае масштабного пожара в одном из портов в Одесской области, дым от которого загрязнил воздух и на территории Молдовы.

«Это трансграничное влияние, и это абсолютно другая ответственность. Учитывая такие убытки, я думаю, что не только Украина будет иметь право на возмещение вследствие вооруженной агрессии в будущем», — отметил министр.

В июне сообщалось, что, по предварительным подсчетам, в результате подрыва плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 г. окружающей среде был нанесен ущерб на 78 млрд грн, но полностью их подсчитать удастся только после деоккупации юга Украины.

Источник: Минфин
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