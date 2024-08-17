Банки сокращают вклады в депозитные сертификаты НБУ

Банки сокращают вклады в депозитные сертификаты Национального банка. Об этом говорится в материалах НБУ , передают «Українські Новини».

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Объем чистых активов платежеспособных банков за II квартал вырос на 4,7%, из них +1 в. п. обусловила курсовую переоценку.

Быстрее всего росли объемы средств, которые банки держат на счетах в НБУ (наращивание обязательств требует увеличения объемов обязательных резервов) и корсчетах в других банках, а также вложения в ОВГЗ.

Объемы вложений банков в депозитные сертификаты НБУ сокращаются второй квартал подряд — во ІІ квартале на 7.1% кв/кв.

В то же время, выросли как объемы чистых кредитов клиентам, суммарно на 6,8% за квартал, так и их доля в активах.

По данным бывшего председателя Рады Национального банка Богдана Данилишина, за последние полтора года произошло историческое событие — доля кредитов в активах банков упала ниже доли депсертификатов и ОВГЗ.

Напомним

НБУ с 19 апреля 2024 г. для определения лимита вложений банков в трехмесячные ДС прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней рассчитывается за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023 г., как это было до того.