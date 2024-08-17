Третьи жнива во время полномасштабной войны. Собрано 28,5 млн тонн зерновых

Украина завершает третьи жнива во время полномасштабной войны. Собрано в общей сложности 28,5 млн тонн зерновых: 21,7 млн тонн пшеницы, 5,5 млн тонн ячменя. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Жнива во время войны

«Этот результат — кропотливая ежедневная работа десятков тысяч людей и эффективные правительственные программы помощи нашим аграриям», — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

По состоянию на конец декабря 2023 г. в Украине было собрано 86% площадей кукурузы. В общем подсчете намолот нового урожая составляет 79 млн. 200 тыс. тонн. Зерновых культур — 58 млн 392 тыс. тонн, масличных — 20 млн 764 тыс. тонн.