За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 230 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 598,180 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 августа: 1230 российских оккупантов, 5 танков, 55 БПЛА и 3 ракеты
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Потери врага
- личного состава — около 598180 (+1230) человек,
- танков — 8501 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 16473 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 16985 (+58) ед,
- РСЗО — 1160 (+1) ед,
- средства ПВО — 923 (+1) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13714 (+55),
- крылатые ракеты — 2432 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22913 (+65) ед,
- специальная техника — 2844 (+15)
Источник: Минфин
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