Хакеры из КНДР с поддельными документами устроились в криптокомпанию и обворовали ее на $1,3 млн

Цифровой детектив ZachXBT рассказал, что обнаружил ряд криптопроектов, нанимавших в этом году разработчиков, связанных с Северной Кореей, а также поделился конкретным примером. Об этом пишет FinTechInsider.

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Как сообщает ZachXBT, команда неназванного криптпроекта обратилась за помощью к исследователю после инцидента, из-за которого команда потеряла $1,3 млн из-за вредоносного кода, внедренного разработчиками из КНДР. Оказалось, что команда наняла нескольких IT-работников из Северной Кореи, использовавших фальшивые документы.

Исследователь обнаружил более 25 криптопроектов, которые с июня 2024 нанимали разработчиков, связанных с КНДР. За последний месяц эти разработчики получили около $375 тыс. платежей. По оценкам ZachXBT, с июля 2023 по 2024 год с платежами северокорейским IT-работникам можно увязать около $5,5 млн.

ZachXBT обнаружил несколько признаков, по которым можно распознать северокорейских IT-работников. Часто они рекомендуют друг друга на должности, имеют хорошие резюме и активность на GitHub, но иногда врут об истории работы. Обычно они соглашаются на KYC-проверку, но представляют фальшивые удостоверения личности.