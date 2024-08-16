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16 августа 2024, 19:05 Читати українською

Минэкономики запустило дашборд для отслеживания реализации Плана по программе Ukraine Facility

Министерство экономики Украины запустило информационную панель для отслеживания процесса реализации Плана Украины по программе «Ukraine Facility» от Европейского Союза, сообщается на сайте ведомства в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Министерство экономики Украины запустило информационную панель для отслеживания процесса реализации Плана Украины по программе «Ukraine Facility» от Европейского Союза, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

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«Теперь каждый желающий может в режиме онлайн отслеживать эффективность работы правительства в этом процессе. Инфопанель станет особенно полезна для представителей общественности и медиа, которые смогут напрямую следить за принятием важных инициатив», — прокомментировала запуск дашборда первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что инфопанель теперь доступна на веб-портале Минэкономики, а также на сайте www.ukrainefacility.me.gov.ua.

Как уточняет пресс-служба, для мониторинга ресурс использует данные, полученные Минэкономики от исполнителей мероприятий в процессе координации выполнения Плана Украины.

Ukraine Facility — инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 годах финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму EUR50 млрд. Из них на бюджетную поддержку выделяется EUR38,27 млрд (из них EUR5,27 млрд в виде грантов), в инвестиционный фонд — EUR6,97 млрд, на техническую и административную поддержку — EUR4,76 млрд.

В госбюджет-2024 в рамках Ukraine Facility уже поступило более EUR12 млрд, и следующий транш Украина может получить до конца текущего года при условии выполнения всех индикаторов третьего квартала. Для получения следующих траншей Украина должна выполнять квартальные индикаторы с верификацией их выполнения Еврокомиссией.

Источник: Минфин
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