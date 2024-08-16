К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 коп. в покупке и на 12 коп. в продаже. Евро выросло на 24 копейки в покупке и на 22 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 16 августа: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 16 августа
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Закрытие 16 августа
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Изменения
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41,13/41,17
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41,27/41,29
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14 /12
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45,17/45,20
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45,41/45,42
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24/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 45,05 грн., а продают за 45,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,36−41,45, евро — 45,37−45,55 грн.
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Источник: Минфин
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