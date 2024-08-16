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16 августа 2024, 18:28 Читати українською

Каждая третья гривна долгового финансирования с начала года привлечена благодаря размещению ОВГЗ

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — июль 2024 составили 873,2 млрд грн, из которых от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета направлено 279,2 млрд грн (32% от общего объема). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — июль 2024 составили 873,2 млрд грн, из которых от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета направлено 279,2 млрд грн (32% от общего объема).
Фото: НБУ

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Из внешних источников привлечено 594 млрд грн (68% от общего объема), а именно:

  • 335,4 млрд грн (7,89 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках реализации механизма переходного финансирования (Bridge Finance) и льготного долгосрочного займа ЕС Ukraine Facility;
  • 124,1 млрд грн (2,3 млрд СПЗ) поступления средств МВФ;
  • 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) поступления средств от Правительства Канады;
  • 54,93 млрд грн ($1,4 млрд) поступление средств займа МБРР на поддержку политики развития и восстановления;
  • 11,2 млрд грн ($297,0 млн) поступления средств займа МБРР в рамках финансирования проекта «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE);
  • 8,9 млрд грн ($229,4 млн) поступления средств займа МБРР в рамках финансирования «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARIZE);
  • 0,79 млрд грн ($20 млн) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»;
  • 0,12 млрд грн (3 млн евро) поступления средств ссуды МБРР в рамках проекта «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни»;
  • 0,12 млрд грн ($3 млн) поступления средств займа МБРР в рамках проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей».

Отмечается, что все внутренние ресурсы госбюджета, включая налоги, сборы и внутренние заимствования, направляются на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны.

Внешние привлечения от международных партнеров используются для покрытия невоенных расходов, таких как социальная поддержка населения, здравоохранение, образование и другие критически важные гуманитарные сферы.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
16 августа 2024, 18:40
#
Это говорит о том , что государство банкрот.
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