Объемы торгов японскими акциями достигли рекорда

На прошлой неделе глобальные фонды приобрели и продали рекордные суммы японских акций. Об этом сообщает Bloomberg.

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Обеспокоенность, вызванная недавним повышением процентной ставки Банком Японии, привела к еще двум записям в книге рекордов: на прошлой неделе были зафиксированы рекордные показатели как притока, так и оттока капитала с фондовых рынков страны.

Общий объем продаж составил 31,3 трлн иен (210 млрд долл.), что является самым высоким показателем по крайней мере с 2005 года. Валовые закупки составили 31,9 трлн иен, что также является рекордом за тот же период, что делает их чистыми покупателями.

Отдельные данные Japan Exchange Group Inc. позже показали, что, включая фьючерсы, иностранные инвесторы были чистыми продавцами, выгрузив 777,2 млрд иен, тогда как внутренние учреждения покупали больше всего с марта 2023 года.

Фондовый индекс Nikkei 225 упал на 12% 5 августа, что явилось наибольшим процентным падением со времен «черного понедельника» 1987 года, после чего на следующий день отскочил на 10%.

На этой неделе Nikkei подскочил на 8,7%, что явилось самым стремительным ростом с апреля 2020 года.