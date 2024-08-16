МВФ предлагает повысить налоги на электроэнергию для майнеров на 85%

Эксперты из Международного Валютного Фонда предложили повысить налоги на электроэнергию, используемую для майнинга криптовалют на 85%, что, по их мнению, поможет существенно снизить выбросы углерода. Об этом пишет Na chasi Crypto.

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Заместитель начальника отдела департамента финансовых вопросов МВФ Шафик Хебус и экономист отдела климатической политики Нейт Вернон-Лин подсчитали, что налог в размере $0,047 за киловатт-час позволит уменьшить выбросы на 100 миллионов тонн в год, что соответствует годовым выбросам Бельгии. А если учесть влияние майнинга на здоровье населения, то налог может вырасти до $0,089 за киловатт-час — считают Хебус и Вернон-Лин. В то же время, такой налог может принести дополнительные $5,2 миллиарда ежегодного дохода для правительств.

В отчете МВФ за сентябрь говорится, что майнинг криптовалют может составлять 0,7% глобальных выбросов углерода к 2027 году, а добавление выбросов от дата-центров искусственного интеллекта может увеличить этот показатель до 1,2% (450 миллионов тонн).

Эксперты предлагают целевой налог, чтобы стимулировать майнеров и дата-центры использовать более энергоэффективное оборудование, но подчеркивают, что для эффективности требуется глобальная координация, поскольку более жесткие меры в одном регионе могут привести к переезду майнеров в страны с более низкими стандартами.

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