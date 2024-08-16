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16 августа 2024, 14:52 Читати українською

Россиянам начали блокировать счета в банках США за попытки совершить платеж из рф

Американские банки начали блокировать счета россиян при попытке воспользоваться их услугами с территории рф, в частности осуществить перевод или платеж. Об этом сообщают росСМИ.

Американские банки начали блокировать счета россиян при попытке воспользоваться их услугами с территории рф, в частности осуществить перевод или платеж.
Фото: freepik.com

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Число таких случаев резко выросло примерно с конца прошлого года. Банки могут блокировать счета по российскому IP-адресу на основании исполнительного приказа 14071 и разъяснений OFAC от марта 2022 года, которые устанавливают запрет на оказание юридических и финансовых услуг лицам, находящимся в россии, пояснил руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков.

«Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии „лица в россии“, то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения. Никто из клиентов решения банков не оспаривал», — отметил старший M& A-юрист ASB Consulting Group Дмитрий Дорошко.

Блокировка счетов по IP-адресу — это проявление тенденции тяготения банков к чрезмерному соблюдению санкционных требований (overcompliance), считает старший партнер Pen & Paper Антон Именнов.

«В основном мы видим ситуации overcompliance со стороны крупных американских банков, таких как Wells Fargo», — добавил юрист.

По его словам, OFAC действительно советует компаниям, предоставляющим услуги по денежным переводам и обслуживанию счета в интернете, блокировать счета клиентам, которые пытаются осуществить платежи с подсанкционной территории.

Но эта рекомендация касается территорий, в отношении которых введены всеобъемлющие территориальные санкции: Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Крыма, «ДНР» и «ЛНР». россия в число таких территорий пока не входит, отметил Именнов.

У американских банков пока нет запрета на использование их мобильных приложений с территории россии, но они могут отслеживать IP-адреса клиентов для установления их резидентства, добавила партнер консалтинговой компании ITSWM Екатерина Попова.

«Банки в странах, присоединившихся к международным санкциям, не обслуживают клиентов, постоянно проживающих в россии. Это связано с рисками столкнуться с клиентами, которые обходят или помогают обходить санкции», — отметила Попова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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