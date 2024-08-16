Валюты Азии укрепились на фоне давления на доллар

Большинство азиатских валют выросло в пятницу, так как сохраняющиеся надежды на снижение процентной ставки в США привели к тому, что доллар четвертую неделю подряд находится в минусе, а японская иена еще больше упала на фоне улучшения настроений в отношении рисков. Об этом пишет investing.com.

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Хотя в четверг доллар отошел от 7-месячного минимума, он все еще стремится к недельным потерям на фоне растущей уверенности в том, что ФРС США снизит процентную ставку в сентябре.

Эта идея подстегнула приток средств на азиатские рынки, хотя неопределенность в отношении Китая и ожидания меньшего снижения ставки ФРС все еще сдерживают рост местных валют.

Японская иена

Японская иена немного укрепилась в пятницу, но оказалась в числе худших азиатских валют на этой неделе, так как улучшение склонности к риску ослабило спрос на валюту как на «безопасное убежище».

Пара USD/JPY упала на 0,2% в пятницу, но выросла на 1,6% на этой неделе, приблизившись к уровню 150. На прошлой неделе она опускалась до 141 на фоне падения мировых рынков, ориентированных на риск.

Тем не менее перспективы иены выглядят оптимистично, особенно после того, как данные по ВВП на этой неделе показали, что японская экономика набирает обороты благодаря росту заработной платы. Ожидается, что рост экономики даст Банку Японии больше возможностей для дальнейшего повышения процентной ставки.

Доллар

Индекс доллара и фьючерсы на доллар немного снизились на азиатских торгах, и на этой неделе они потеряли около 0,2%, что станет четвертой неделей подряд в минусе.

Более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США за июль оказали некоторое влияние на доллар в четверг, одновременно ослабив опасения по поводу рецессии.

Однако слабые данные по инфляции, вышедшие ранее на этой неделе, подстегнули рост надежд на то, что ФРС снизит ставку в сентябре, хотя и на 25 базисных пунктов вместо ожидавшихся ранее 50 б.п.

Тем не менее перспектива снижения ставки оставила доллар под давлением, а улучшение склонности к риску также подстегнуло притоки средств в высокодоходные валюты.

Другие валюты

Среди других азиатских валют пара USD/CNY упала на 0,2%, но по итогам недели должна немного вырасти. Неоднозначные экономические данные по Китаю мало способствовали улучшению настроений в отношении юаня, как и заверения Пекина о расширении стимулирующих мер.

Теперь все внимание будет сосредоточено на решении Народного банка Китая относительно базовой ставки по кредиту на следующей неделе, после того как Народный банк Китая неожиданно снизил ставку в июле.

Пара AUD/USD выросла на 0,2%, а пара NZD/USD — на 0,5%, несмотря на то, что глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил, что в этом году ставка будет снижена как минимум на 50 базисных пунктов.

Пара USD/KRW упала на 0,4%, а пара USD/SGD — на 0,1%.

Пара USD/INR немного снизилась, но осталась вблизи рекордного максимума, превышающего 84 рупии.