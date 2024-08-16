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16 августа 2024, 12:55 Читати українською

Как пенсионеру заработать на криптовалюте

Сегодня традиционные способы накопления пенсии не могут обеспечить достойный уровень жизни в нашей стране, а государственная пенсия в размере 2000−5000 гривен звучит как шутка. Масла в огонь добавляет и постоянная инфляция. Криптовалюта способна стать интересным вариантом для увеличения пенсионных накоплений, но прежде чем инвестировать в крипту, важно понимать риски и возможности. В этой статье Обмифай, известный мониторинг криптообменников, разбирает вопрос заработка на криптовалютах пенсионерам.

Как обеспечить себе пенсию с помощью криптовалюты?

Все мы слышали о цифровых активах, которые могут значительно вырасти в цене за короткий промежуток времени. Это позволяет инвесторам получать хорошую доходность, что особенно важно в условиях инфляции и нестабильности традиционных финансовых рынков. Тем не менее, высокая волатильность криптовалюты также может привести к значительным потерям, поэтому важно тщательно планировать и распределять свои пенсионные накопления.

Способы заработка на криптовалюте

Существует несколько способов заработка на криптовалюте, которые могут подойти пенсионерам:

Стейкинг

Это процесс удержания криптовалюты в кошельке для поддержания операций блокчейна. В обмен на это пользователи получают вознаграждение в виде новых монет. Стейкинг позволяет получать пассивный доход, не требуя активного участия в торговле активами.

Стейкинг чем-то похож на банковский депозит, только он более доходный. К примеру, монобанк сейчас предлагает доходность до 2.1% годовых при минимальной длительности депозита в валюте 3 месяца. Такой «доход» даже не покрывает инфляцию. К тому же, такой «высокий» процент доступен только без дострокового разорвания. В то же время, одна из популярных бирж предлагает стейкинг актива USDT с доходностью до 18.64% годовых, при этом минимальный термин депозита всего 10 дней. Без проблем и покроет инфляцию и даст дополнительный доход сверху.

Плюс, на биржах обычно есть функция моментального прекращения договора и выплаты денег, если у вас что-то случилось. Сплошные преимущества! Стейкинг стоит рассматривать как альтернативу банковскому депозиту или сдаче жилья в аренду как дополнительный доход к пенсии.

Риски: биржа в любой момент может «соскамиться» или попросту закрыться. Но точно также вероятен вариант и с любым банком, так что это не показатель.

Инвестиции

Кто не мечтает вложить в активы с расчетом на их долгосрочный рост. Пенсионеры могут выбрать фундаментальные криптовалюты с высокой капитализацией, такие как Bitcoin или Ethereum, которые считаются относительно стабильными и перспективными активами с хорошей доходностью. Важно диверсифицировать свой портфель, чтобы снизить риски.

Риски: просадка рынка. Активы могут быть волатильными и уйти в минус, таким образом уменьшив количество накоплений вместо роста.

Майнинг

Процесс создания новых монет путем выполнения сложных вычислительных задач. Хотя для этого метода требуется начальный капитал на оборудование и электричество, майнинг способен обеспечить стабильную доходность как добавок к пенсии. Однако, это требует технической грамотности и значительных вложений на старте.

Риски: отключения электричества, необходимость первоначальных инвестиций и технические навыки для поддержки процесса.

Торговля на биржах

Активная торговля на криптовалютных биржах может приносить высокий доход, но также связана с высоким риском. Пенсионеры, обладающие опытом и знанием рынка, могут использовать этот способ для увеличения своих накоплений и дополнительный доход к пенсии. Важно следовать стратегии и не поддаваться эмоциям.

Риски: просадка рынка, волатильность активов, необходимость серьезного обучения и постоянного мониторинга за рынком.

Какую часть пенсионных накоплений следует распределить на крипту?

Инвестирование в криптовалюту всегда должно быть частью диверсифицированного пенсионного портфеля. Специалисты рекомендуют не вкладывать более 5−10 процентов своих пенсионных накоплений в криптовалюты. Такой подход позволяет минимизировать риски и избежать значительных потерь в случае падения рынка и высокой инфляции.

Пенсионеры должны учитывать свой возраст, финансовое положение и уровень толерантности к риску. Криптовалюта волатильна, и ее стоимость может резко колебаться. Поэтому важно иметь четкий план и стратегию, а также не вкладывать в свой портфель деньги, которые могут понадобиться в ближайшем будущем.

Вывод: стоит ли откладывать криптовалюту на пенсию?

Электронная валюта может стать полезным инструментом для увеличения накоплений к пенсии, но требует осторожного подхода. Высокая доходность и перспектива долгосрочного роста делают крипту привлекательной, однако волатильность и риски могут привести к значительным потерям. Пенсионерам следует тщательно оценивать свои финансовые возможности и риски, прежде чем вкладывать деньги в криптовалюты.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, важно помнить о необходимости диверсификации и регулярного пересмотра своего инвестиционного портфеля. В условиях инфляции и экономической нестабильности криптовалюта может стать дополнительным источником дохода к пенсии или же обеспечить более комфортную, в сравнении с государственной, пенсию.

Независимо от выбранной стратегии, всегда можно выгодно и безопасно купить или продать криптовалюту на платформе мониторинга обменников Обмифай, которая предлагает лучшие курсы и высокий уровень безопасности для своих пользователей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+41
Kharakternyk
Kharakternyk
16 августа 2024, 13:06
#
Краще розводити породистих собак і продавати, щоб заплатити за комунальні платежі по нових тарифах.
+
0
ture
ture
16 августа 2024, 14:32
#
А що робити тим, хто не любить собак?
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