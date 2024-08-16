Ночью биткоин падал ниже $57 000, прибыль Трампа от NFT составила более $7 млн: что нового на рынке

Цена биткоина падала ниже $57 000

В ночь с 15 на 16 августа биткоин в данный момент падал до $56 632. После резкого снижения цены курс актива возобновился. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

В момент написания новости актив торгуется на уровне $58 580. За неделю падение BTC составляет 3,42%. Следует отметить, что за сутки криптовалюты с наибольшей капитализацией в основном продемонстрировали небольшой рост.

Прибыль Трампа от NFT составила более $7 миллионов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заработал на продаже невзаимозаменяемых токенах (NFT) $7,15 млн. Это следует из отчета организации Citizens for Ethics.

Также в документе говорится, что Трамп владеет криптовалютами на сумму от $1 млн до $5 млн.

Власти Ирана будут платить по $20 за сообщение о нелегальном майнинге

В Иране граждане, сообщающие властям о нелегальном майнинге криптоактивов, получат вознаграждение в размере 1 млн томанов (около $20). Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на директора государственной электроэнергетической компании Tavanir Мостафу Раджаби Машхади.

По его словам, страна столкнулась с аномальной жарой. В связи с этим нагрузка на электросети подскочила. Нелегальные майнеры со своей стороны повышают его еще сильнее, что приводит к перебоям, подчеркнул Машхади.

Финансовое вознаграждение позволит подтолкнуть общественность к сотрудничеству, отметил он.

Штат Висконсин сократил свой портфель акций спотовых биткоин-ETF почти на $64 млн

Инвестиционный совет штата Висконсин (SWIB) продал все акции Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) во втором квартале 2024 года. Это следует из формы 13-F, которую организация подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Incrypted.

В первом квартале общая стоимость портфеля акций спотовых биткоинов-ETF SWIB составляла около $163 млн. В него входили такие позиции, как GBTC и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Эксперты положительно оценили действия организации, отметив, что это продемонстрирует потенциал сектора среди крупных контрагентов. Предполагалось, что SWIB нарастит портфель во втором квартале.

Однако свежая форма 13-F указывает обратное. Совет полностью ликвидировал портфель акций GBTC на $63,7 млн. Вместе с тем организация докупила 447 651 акцию IBIT.

Но если в первом квартале оценочная стоимость этой позиции составляла $99,16 млн, то теперь она упала до $98,93 млн. Просадка предположительно обусловлена снижением котировок, поскольку весной активность в секторе спотовых биткойнов-ETF была выше.

IBIT давно обошел GBTC по объему активов в управлении. Кроме того, у этого ETF был только один день, когда отток превысил приток — 1 мая 2024 года.