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16 августа 2024, 11:17 Читати українською

Рост ВВП Украины ускорился до 4,4% — ИЭД

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в июле ускорился до 4,4% с 3,1% в июне и 3,5% в мае, из-за более быстрой чем в прошлом году, уборки урожая, говорится в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД)). Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в июле ускорился до 4,4% с 3,1% в июне и 3,5% в мае, из-за более быстрой чем в прошлом году, уборки урожая, говорится в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД)).

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«В целом, по оценке, реальная валовая добавленная стоимость (ВДС) в сельском хозяйстве выросла на 27% год к году в июле. При этом совокупный урожай зерновых, вероятно, будет меньше в этом году из-за более низкой урожайности», — отмечает ИЭД.

Реальная ВДС в торговле выросла в июле-2024 почти на 7% к июлю-2023, поскольку более высокие показатели розничной торговли несколько нивелируются медленным возобновлением оптовой торговли.

Кроме того, отмечается, что продолжал восстанавливаться транспортный сектор: рост ВДС в нем в июле превысил 8%. И хотя темпы роста перевозок «Укрзализныцей» несколько замедлились, украинский морской коридор играет немаловажную роль для экспорта.

В то же время реальная ВДС в электроэнергетике, как считают в ИЭД, сократилась почти на 9% год к году из-за разрушения ТЭС, электросетей и плановых ремонтов блоков на АЭС. Плановые отключения электроэнергии увеличились в июле из-за жары и повышения спроса в течение месяца, в результате реальная ВДС в перерабатывающей промышленности замедлила рост до 3,4%, а в добывающей промышленности она составила менее 1%.

Ранее ИЭД и Немецкая экономическая группа (Berlin Economics) спрогнозировали рост ВВП Украины на 3,6% в этом году, а в 2025 — на 3,4%.

Источник: Минфин
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