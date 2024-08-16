Курс валют на 16 августа: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро — на 16 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро подешевел на 16 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже снизился на 1 копейку. Евро в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,40, евро — 45,25−45,43 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,13−41,17 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,17−45,20 грн/евро.

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