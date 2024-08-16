Украина заняла четвертое место среди мировых экспортеров меда

За первые три месяца 2024 экспорт меда из Украины превысил 23 тыс. тонн, что в денежном эквиваленте составляет $44 млн. Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Наибольший спрос неизменно наблюдается в странах Европейского Союза, в частности в Германии, Польше и Франции, на которые приходится почти половина валютной выручки.

Отмечается, что украинские производители меда в последние 10 лет существенно усилили свои позиции на мировых рынках. Если в 2012 году Украина экспортировала объемы более 10 тыс. т, то по результатам 2023 года эти показатели в пять раз больше.

Лидеры рынка

Уже несколько лет Украина держится в пятерке мощных экспортеров меда. Так, по итогам прошлого года Украина в экспорте меда занимает 4 место среди традиционных мировых лидеров:

№ 1: Китай (152,6 тыс. т);

№ 2: Индия (98,7 тыс. т);

№ 3: Аргентина (68,9 тыс. т);

№ 4: Украина (55,4 тыс. т);

№ 5: Бразилия (28,5 тыс. т).

Куда Украина экспортирует мед

Основной рынок сбыта украинского меда — Европейский Союз, в стоимостном эквиваленте в 2023 году принес $112 млн (92% от общих объемов).

Наибольшие объемы продаж были осуществлены до:

Германии (14,1 тыс. т),

Польши (8,8 тыс. т),

Франции (5,9 тыс. т),

Испании (3,3 тыс. т),

Италии (3,2 тыс. т),

Греции (2,8 тыс. т),

Румынии (2,6 тыс. т).

Таким образом, Украина занимает уже третий год подряд второе место после Китая среди экспортеров меда в страны ЕС (с результатом 52 тыс. т за 2023 год).

Кроме этого, украинский мед присутствовал также на других рынках, а именно в США, Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канаде, Катаре, Иордании.