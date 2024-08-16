За первые три месяца 2024 экспорт меда из Украины превысил 23 тыс. тонн, что в денежном эквиваленте составляет $44 млн. Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».
Украина заняла четвертое место среди мировых экспортеров меда
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Наибольший спрос неизменно наблюдается в странах Европейского Союза, в частности в Германии, Польше и Франции, на которые приходится почти половина валютной выручки.
Отмечается, что украинские производители меда в последние 10 лет существенно усилили свои позиции на мировых рынках. Если в 2012 году Украина экспортировала объемы более 10 тыс. т, то по результатам 2023 года эти показатели в пять раз больше.
Лидеры рынка
Уже несколько лет Украина держится в пятерке мощных экспортеров меда. Так, по итогам прошлого года Украина в экспорте меда занимает 4 место среди традиционных мировых лидеров:
- № 1: Китай (152,6 тыс. т);
- № 2: Индия (98,7 тыс. т);
- № 3: Аргентина (68,9 тыс. т);
- № 4: Украина (55,4 тыс. т);
- № 5: Бразилия (28,5 тыс. т).
Куда Украина экспортирует мед
Основной рынок сбыта украинского меда — Европейский Союз, в стоимостном эквиваленте в 2023 году принес $112 млн (92% от общих объемов).
Наибольшие объемы продаж были осуществлены до:
- Германии (14,1 тыс. т),
- Польши (8,8 тыс. т),
- Франции (5,9 тыс. т),
- Испании (3,3 тыс. т),
- Италии (3,2 тыс. т),
- Греции (2,8 тыс. т),
- Румынии (2,6 тыс. т).
Таким образом, Украина занимает уже третий год подряд второе место после Китая среди экспортеров меда в страны ЕС (с результатом 52 тыс. т за 2023 год).
Кроме этого, украинский мед присутствовал также на других рынках, а именно в США, Турции, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канаде, Катаре, Иордании.
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