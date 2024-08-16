За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 596 950 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 августа: 1330 российских оккупантов, 12 танков, 61 БПЛА и 1 ракета
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Потери врага
- личного состава — около 596950 (+1330) человек,
- танков — 8496 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 16461 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 16927 (+59) ед,
- РСЗО — 1159 (+5) ед,
- средства ПВО — 922 (+0) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13659 (+61),
- крылатые ракеты — 2429 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22848 (+73) ед,
- специальная техника — 2829 (+16).
Источник: Минфин
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