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16 августа 2024, 9:02 Читати українською

«Киевский метрополитен» заключил договор на строительство метро на Виноградарь за 13,8 миллиарда

«Киевский метрополитен» заключил договор с ООО «Группа компаний «Автострада» на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие.

«Киевский метрополитен» заключил договор с ООО «Группа компаний «Автострада» на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь.

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Срок выполнения и стоимость

Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13,78 млрд грн.

В настоящее время идет оформление всех разрешительных документов и передача строительных площадок подрядной организации. После этого начнутся работы по строительству.

«Строительство метро на Виноградаре — важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района скоростным пассажирским транспортом, а также круглосуточными надежными укрытиями», — говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте строительства метро на Виноградаре построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции «Мостицкая» до станции «Сырец».

Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла.

Также частично устроены ограждающие конструкции методом «стена в грунте», крепление котлована металлоконструкциями. Сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции, частично построены двухъярусные туннели и прочее.

Напомним

В декабре 2023 года КП «Киевский метрополитен» в судебном порядке расторгло договор с АО «Киевметрострой». Причина прекращения действия договора — неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ.

Также по иску «Киевского метрополитена» в судебном порядке решается вопрос взыскания части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ, а также штрафных санкций.

Также метрополитен в суде пытается взыскать часть предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ, а также штрафные санкции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
innapcholko
innapcholko
16 августа 2024, 9:42
#
Хахаха!!!

Всеобщая мобилизация подразумевает (читаем закон про мобилизацию) в первую очередь — мобилизацию гос организаций — в том числе государственного и местных бюджетов → приоритет трат на военные нужды!
+
0
innapcholko
innapcholko
16 августа 2024, 9:44
#
Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації
2. Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
+
0
innapcholko
innapcholko
16 августа 2024, 9:45
#
Прикольно — они все продолжают заниматься благоустрыем когда в стране всеобщая мобилизация.
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