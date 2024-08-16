«Киевский метрополитен» заключил договор на строительство метро на Виноградарь за 13,8 миллиарда

«Киевский метрополитен» заключил договор с ООО «Группа компаний «Автострада» на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилмассива Виноградарь. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие.

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Срок выполнения и стоимость

Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13,78 млрд грн.

В настоящее время идет оформление всех разрешительных документов и передача строительных площадок подрядной организации. После этого начнутся работы по строительству.

«Строительство метро на Виноградаре — важный городской проект, реализация которого обеспечит жилой массив Виноградарь и жителей Подольского района скоростным пассажирским транспортом, а также круглосуточными надежными укрытиями», — говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте строительства метро на Виноградаре построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции «Мостицкая» до станции «Сырец».

Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла.

Также частично устроены ограждающие конструкции методом «стена в грунте», крепление котлована металлоконструкциями. Сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции, частично построены двухъярусные туннели и прочее.

Напомним

В декабре 2023 года КП «Киевский метрополитен» в судебном порядке расторгло договор с АО «Киевметрострой». Причина прекращения действия договора — неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ.

Также по иску «Киевского метрополитена» в судебном порядке решается вопрос взыскания части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ, а также штрафных санкций.

Также метрополитен в суде пытается взыскать часть предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ, а также штрафные санкции.