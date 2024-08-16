CoinW анонсировала листинг DOGS и награды $5,000

Популярная игра в Telegram раздаст награды для своих 53 миллионов пользователей.

Криптовалютная биржа CoinW анонсировала листинг DOGS, токен одной из самых быстрорастущих мини игр в мессенджере Telegram.

Листинг состоится 20 августа, а все кто будет торговать DOGS на CoinW получат дополнительные награды в USDT (цифровой доллар от компании Tether Limited). При регистрации на CoinW пользователи также получают дополнительные бонусные 1640 USDT для торговли.

Проект DOGS стартовал 9 июля и на данный момент насчитывает более чем 53 миллиона пользователей. Игровой процесс достаточно прост. Награды в токенах получили пользователи которые давно зарегистрированы в Telegram (чем старее аккаунт, тем больше токенов вы получили), а также выполнение различных заданий.

Руководитель CoinW в Восточной Европе Alex Notm, рассказал о подробностях листинга и ответил на самые популярные вопросы о мини игре DOGS

И.: Когда состоится листинг и как продать DOGS?

Alex Notm: Листинг на криптобирже CoinW состоится уже во вторник, 20 августа. Депозиты будут открыты в 7:00 UTC. Начало торговли в 12:00 UTC, а вывод 21 августа в 7:00 UTC.

И.: Как пользователи получат свои токены DOGS, чтобы вывести на биржу и продать?

Alex Notm: Есть всего два очевидных сценария. Первый это токены поступят на адрес кошелька который пользователи привязали к аккаунту (Telegram wallet или Tonkeeper). В таком случае пользователям обязательно нужно купить TON и перевести на свой кошелек, чтобы обеспечить оплату комиссий за проведения транзакций в DOGS на биржу с целью продажи. В момент начисления токенов будет большая нагрузка на блокчейн, поэтому стоит ожидать роста комиссий за транзакции и задержек в обработке. Второй сценарий это появление функционала вывода токенов в самом приложении, где вы можете указать номер кошелька и осуществить вывод.

И.: Какова будет цена токена DOGS на листинге?

Alex Notm: Цена токена зависит от многих факторов таких как состояние рынка на данный момент, токеномики, спроса и предложения, стратегии маркетмейкера и других. Сейчас можно рассматривать лишь ценообразование на пре-маркете и теоретически предполагать цену на листинге.

И.:Стоит ли сразу продавать DOGS или лучше подождать?

Alex Notm: Это решение должен принять для себя каждый пользователь самостоятельно. Изучайте проект, его планы и перспективу, а затем делайте правильный выбор.

И.: Где лучше всего продать DOGS?

Alex Notm: Не знаю насколько это этично, так как являюсь сотрудником CoinW, но мой выбор однозначный. Мы с командой разработали промо кампанию, где каждый новый пользователь сможет продать свои DOGS и получить возможность заработать несколько десятков долларов благодаря промо кампании листинга DOGS.