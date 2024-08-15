К закрытию межбанка курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро упало на 28 копеек в покупке и на 25 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 15 августа: евро резко ушло вниз на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 15 августа
|
Закрытие 15 августа
|
Изменения
|
41,20/41,22
|
41,13/41,17
|
7/5
|
45,39/45,39
|
45,11/45,14
|
28/25
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,16 грн, а продают за 45,69 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,25−41,39, евро — 45,20−45,43 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии