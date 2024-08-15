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15 августа 2024, 17:45 Читати українською

Прибыль UBS за квартал оказалась выше ожидаемой

Швейцарский банковский гигант UBS начнет обратный выкуп акций на сумму до $2 млрд InVenture

Швейцарский финхолдинг UBS сообщил, что его прибыль за минувший квартал вдвое превзошла рыночные ожидания благодаря сильной экономии от интеграции Credit Suisse и доходам от инвестиционно-банковских сервисов. Чистая прибыль банка по итогам апреля-июня достигла $1,1 миллиарда, тогда как аналитики говорили о $528 миллионах. Информацию передают эксперты LBLV.

Итоги в разных финансовых отраслях были неоднозначными. Доходы инвестиционно-банковского подразделения увеличились, как и у других компаний. Показатели непрофильных и устаревших сфер UBS тоже оказались сильными. Котировки фирмы поднялись на 3,1%, обогнав сегмент банков в Европе.

UBS сообщил, что размеры экономии от интеграции с Credit Suisse превзошли прогнозы. При этом эксперты из Deutsche Bank отметили, что оказавшиеся слабее ожидаемых показатели сегментов UBS Global Wealth Management и Personal and Corporate Banking смазали итоговые показатели. В 2023-м банк купил своего давнего соперника Credit Suisse для его спасения, организованного властями Швейцарии после банкротства из-за серии провалов и скандалов.

С начала года UBS сэкономил более $900 миллионов

CEO банка Серджио Эрмотти отметил, что итоги первой половины года показывают существенный прогресс, которого он добился после покупки Credit Suisse. По его словам, сейчас у UBS есть возможности, чтобы достичь финансовых целей и возвратиться к той же прибыльности, что была до появления проблем с ее конкурентом.

Эрмотти заявил, что его банк переходит к новой стадии интеграции, которая будет особенно важна для реализации последующих значительных расходов, капитала, финансирования и налоговых льгот. По словам экспертов из Deutsche Bank, сокращение издержек происходит быстрее, чем предполагалось, а чистый приток оказался значительным в Global Wealth Management, но не в Asset Management. Аналитики lblv.com обращают внимание на сохранение неопределенности относительно рентабельности капитала.

UBS сообщил, что добился $900 миллионов дополнительной валовой экономии расходов. Это приблизительно 45% от совокупной годовой цели по такому показателю. Со II квартала 2023-го банк сократил устаревшие и не связанные с основным профилем активы на 42%. Здесь включено снижение на $8 миллиардов относительно предыдущего отчетного периода.

Александр Чёрный, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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