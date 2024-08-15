Миллениалы в США оказались богаче предыдущих поколений на 25% — WSJ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 августа 2024, 16:15 Читати українською

Миллениалы в США оказались богаче предыдущих поколений на 25% — WSJ

Миллениалы, которых часто называют «поколением Питера Пэна» за отсутствие атрибутов успеха «взрослой жизни» — семьи, сбережений, недвижимости, и других материальных ценностей, оказались гораздо более финансово успешными по сравнению с предыдущими поколениями. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Миллениалы, которых часто называют «поколением Питера Пэна» за отсутствие атрибутов успеха «взрослой жизни» — семьи, сбережений, недвижимости, и других материальных ценностей, оказались гораздо более финансово успешными по сравнению с предыдущими поколениями.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Успех на $14,2 трлн

Согласно статистике ведомства, 2019 по 2022 годы американцы, рожденные в 1980-х годах, увеличили свое состояние с $60 до $130 тысяч, а поздние миллениалы, рожденные в 1990-х годах, увеличили свой капитал более чем в четыре раза — до $41 тысячи.

«Согласно анализу ФРС Сент-Луиса, по состоянию на начало 2024 года миллениалы и представители старшего поколения Зет обладали состоянием примерно на 25% больше, чем поколение X и бэби-бумеры в том же возрасте2, — говорится в материале газеты.

В первом квартале 2024 года совокупное состояние миллениалов и представителей старшего поколения зет достигло $14,2 трлн, что значительно больше, чем $4,5 трлн за четыре года до этого.

Ключевым фактором роста их благосостояния стал резкий рост цен на недвижимость: так, один из героев материала, американец Энди Холмс, благодаря переезду к родителям смог в 2010 году накопить на дом с третями спальнями за $90 тысяч, который позднее стал стоить $300 тысяч.

Кроме того, к финансовому успеху миллениалов привело их активное участие на фондовом рынке и взносы на пенсионные счета, которые они начали делать еще в начале карьеры. WSJ также замечает, что материальному благополучию родившихся с 1981 по 1996 годы людей способствуют высокий уровень образования и меньшее количество детей.

Тревога и неравенство

Несмотря на финансовые успехи, миллениалы подвержены тревоге за будущее.

«Многие миллениалы чувствуют себя так, будто они постоянно находятся на грани финансовых потрясений», — отмечает Тейлор Лири, специалист по финансовому планированию.

Отчасти это связано с характером их активов, таких как недвижимость и пенсионные фонды, которые могут оказаться рисковыми во время экономических спадов и кризисов.

Кроме того, это поколение хорошо помнит рецессию 2007−2009 годов, что, возможно, определяет характер трат миллениалов. По данным издания, 62% представителей этого поколения считают отдых приоритетной целью расходов. Среди взрослых жителей Америки так думают только 54%.

Еще одной важной характеристикой поколения, родившихся в 80-х и 90-х, издание называет растущее неравенство. В 2022 году разрыв в уровне благосостояния между 20% обеспеченных и 20% менее обеспеченных слоев населения среди миллениалов составил около $343 тысяч, в то время как среди бэби-бумеров в 1989 году этот показатель не превышал $286 тысяч. Неравенство порождает серьезные проблемы с тем, чтобы купить дом или отложить деньги на пенсию. Также, согласно данным WSJ, вероятность того, что чернокожие миллениалы будут владеть домом, в два раза ниже, чем у их белых сверстников.

Кто такие миллениалы

Миллениалами считаются люди, родившиеся с 1981 по 1996 годы, то есть накануне Миллениума. Еще их называют «поколением большого пальца» (так как именно на их время пришлось стремительное развитие технологий), поколением Y, поколением Pepsi, поколением Next и поколением Питера Пэна.

Им предшествует поколение X (те, кто родился в 1965 — 1980х годах), а за ними следуют поколение зет (год рождения — 1997 — 2012) и поколение «Альфа».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами