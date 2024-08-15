Миллениалы в США оказались богаче предыдущих поколений на 25% — WSJ

Миллениалы, которых часто называют «поколением Питера Пэна» за отсутствие атрибутов успеха «взрослой жизни» — семьи, сбережений, недвижимости, и других материальных ценностей, оказались гораздо более финансово успешными по сравнению с предыдущими поколениями. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные Федерального резервного банка Сент-Луиса.

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Успех на $14,2 трлн

Согласно статистике ведомства, 2019 по 2022 годы американцы, рожденные в 1980-х годах, увеличили свое состояние с $60 до $130 тысяч, а поздние миллениалы, рожденные в 1990-х годах, увеличили свой капитал более чем в четыре раза — до $41 тысячи.

«Согласно анализу ФРС Сент-Луиса, по состоянию на начало 2024 года миллениалы и представители старшего поколения Зет обладали состоянием примерно на 25% больше, чем поколение X и бэби-бумеры в том же возрасте2, — говорится в материале газеты.

В первом квартале 2024 года совокупное состояние миллениалов и представителей старшего поколения зет достигло $14,2 трлн, что значительно больше, чем $4,5 трлн за четыре года до этого.

Ключевым фактором роста их благосостояния стал резкий рост цен на недвижимость: так, один из героев материала, американец Энди Холмс, благодаря переезду к родителям смог в 2010 году накопить на дом с третями спальнями за $90 тысяч, который позднее стал стоить $300 тысяч.

Кроме того, к финансовому успеху миллениалов привело их активное участие на фондовом рынке и взносы на пенсионные счета, которые они начали делать еще в начале карьеры. WSJ также замечает, что материальному благополучию родившихся с 1981 по 1996 годы людей способствуют высокий уровень образования и меньшее количество детей.

Тревога и неравенство

Несмотря на финансовые успехи, миллениалы подвержены тревоге за будущее.

«Многие миллениалы чувствуют себя так, будто они постоянно находятся на грани финансовых потрясений», — отмечает Тейлор Лири, специалист по финансовому планированию.

Отчасти это связано с характером их активов, таких как недвижимость и пенсионные фонды, которые могут оказаться рисковыми во время экономических спадов и кризисов.

Кроме того, это поколение хорошо помнит рецессию 2007−2009 годов, что, возможно, определяет характер трат миллениалов. По данным издания, 62% представителей этого поколения считают отдых приоритетной целью расходов. Среди взрослых жителей Америки так думают только 54%.

Еще одной важной характеристикой поколения, родившихся в 80-х и 90-х, издание называет растущее неравенство. В 2022 году разрыв в уровне благосостояния между 20% обеспеченных и 20% менее обеспеченных слоев населения среди миллениалов составил около $343 тысяч, в то время как среди бэби-бумеров в 1989 году этот показатель не превышал $286 тысяч. Неравенство порождает серьезные проблемы с тем, чтобы купить дом или отложить деньги на пенсию. Также, согласно данным WSJ, вероятность того, что чернокожие миллениалы будут владеть домом, в два раза ниже, чем у их белых сверстников.

Кто такие миллениалы

Миллениалами считаются люди, родившиеся с 1981 по 1996 годы, то есть накануне Миллениума. Еще их называют «поколением большого пальца» (так как именно на их время пришлось стремительное развитие технологий), поколением Y, поколением Pepsi, поколением Next и поколением Питера Пэна.

Им предшествует поколение X (те, кто родился в 1965 — 1980х годах), а за ними следуют поколение зет (год рождения — 1997 — 2012) и поколение «Альфа».